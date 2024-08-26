Не заграв у Барселоні: Роке став гравцем Бетіса

Іспанський Бетіс підписав бразильського нападника Барселони Вітора Роке.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Орендна угода укладена до червня 2025 року з можливістю продовження ще на один. Андалузька команда зареєструє гравця, та матиме право викупу.

Роке посилив Барселону шість місяців тому. "Блаугранас" придбали його з Атлетико Паранаенсе за 40 млн євро. 19-річний футболіст забив двічі за 16 поєдинків. Він не входить у плани нового тренера команди Ганса-Дітера Фліка.

Зазначимо, що Бетіс є суперником криворізького Кривбаса у Лізі конференцій УЄФА. У першому поєдинку плейоф кваліфікації клуб УПЛ зазнав поразки (0:2). Криворіжці матимуть шанс відігратися 29 серпня, в Севільї. Саме після матчу-відповіді вирішиться, яка з команд проб'ється до групового етапу Ліги конференцій.