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Не заграв у Барселоні: Роке став гравцем Бетіса

Андрій Яросименко — 26 серпня, 13:24
Не заграв у Барселоні: Роке став гравцем Бетіса
Вітор Роке
Getty images

Іспанський Бетіс підписав бразильського нападника Барселони Вітора Роке.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Орендна угода укладена до червня 2025 року з можливістю продовження ще на один. Андалузька команда зареєструє гравця, та матиме право викупу.

Роке посилив Барселону шість місяців тому. "Блаугранас" придбали його з Атлетико Паранаенсе за 40 млн євро. 19-річний футболіст забив двічі за 16 поєдинків. Він не входить у плани нового тренера команди Ганса-Дітера Фліка.

Зазначимо, що Бетіс є суперником криворізького Кривбаса у Лізі конференцій УЄФА. У першому поєдинку плейоф кваліфікації клуб УПЛ зазнав поразки (0:2). Криворіжці матимуть шанс відігратися 29 серпня, в Севільї. Саме після матчу-відповіді вирішиться, яка з команд проб'ється до групового етапу Ліги конференцій.

Барселона Бетіс Кривбас Ліга конференцій сезону-2024/25

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