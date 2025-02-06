Кривбас з дублем Кожушко обіграв шведський клуб

Криворізький Кривбас продовжує підготовку до другої частини сезону на навчально-тренувальних зборах в Іспанії.

Так, у четвер, 6 лютого, український колектив у контрольному матчі обіграв шведський Еребру з рахунком 2:1. Дублем у першому таймі відзначився Олег Кожушко.

Товариський матч

6 лютого

Еребру (Еребру, Швеція) – Кривбас (Кривий Ріг, Україна) 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 12 Кожушко, 1:1 – 17 Шагаксле, 1:2 – 45 Кожушко

Кривбас: Андрій Кліщук (к) (Володимир Маханьков, 60), Рафаель Бандейра (Дмитро Хомченовський, 60), Бакарі Конате (Андрій Понєдєльнік, 60), Володимир Вілівальд (Олександр Романчук, 60; Денис Кузик, 79), Олексій Плічко (Іван Дібанго, 60), Максим Задерака (Олександр Каменський, 46), Максим Луньов (Маттео Аморозо, 60), Юрій Вакулко (Хрвоє Іліч, 60), Ярослав Шевченко (Єгор Твердохліб, 46), Глейкер Мендоза (Ноа Ндомбазі, 46), Олег Кожушко (Назар Попов, 60).

Наступний спаринг криворіжці зіграють у п'ятницю, 7 лютого, проти данського Раннерса.

Напередодні Кривбас розпочав свою зимову трансферну кампанію, оформивши перший перехід. Команду Юрія Вернидуба посилив венесуельський вінгер Глейкер Мендоза.