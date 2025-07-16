Кривбас у спарингу програв клубу турецької Суперліги

У середу, 16 липня, Кривбас провів свій черговий спаринг на літніх зборах, програвши Гезтепе.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь клубу, який представляє турецьку Суперлігу.

Гезтепе першим відкрив рахунок на 17-й хвилині. Кривбас зумів відновити паритет на 54-й зусиллями Бандейри, однак за 10 хвилин до фінального свистка пропустив другий гол, який зафікусував підсумковий результат спарингу.

Контрольний матч з футболу

Гезтепе – Кривбас 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 17 Бокеле, 1:1 – 54 Бандейра, 2:1 – 80 Тіанич

Кривбас: Олександр Кемкін (Богдан Хома, 46), Ян Юрчец (Ноа Ндомбазі, 67), Бакарі Конате (Ярослав Шевченко, 67), Володимир Вілівальд (Анте Бекавац, 46), Тьяго Боржес (Майкен Гонсалез, 75) – Рафаель Бандейра (Назар Попов, 81), Бар Лін (Хрвоє Іліч, 46), Єгор Твердохліб (к) (Олександр Каменський, 54), Карлос Парако (Максим Задерака, 46), Артур Микитишин (Володимир Мулик, 58) – Глейкер Мендоза (Гільєрме Баїя, 75)

Напередодні Кривбас зіграв унічию з угорським Уйпештом.