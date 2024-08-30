Українські клуби встановили ганебне досягнення у єврокубках

Полісся, Дніпро-1 та Кривбас не зуміли заробити очок до рейтингу України в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Цей показник є найгіршим результатом в історії. Зазначимо, що дніпряни не стартували в Лізі конференцій через зникнення клубу, однак раніше навіть дві команди не заробляли так мало очок (0) за підсумками кваліфікації до єврокубків.

Нагадаємо, що Полісся у відборі до Ліги конференцій двічі поступилося словенській Олімпії (2:0 та 2:1), а Кривбас спочатку два рази поступився Вікторії Пльзень (2:1, 1:0) у кваліфікації до Ліги Європи, а потім не зумів здолати Бетіс (2:0 та 3:0).

Раніше було лише три випадки, коли українська команда вилітала з єврокубків не здобувши жодного очка: Кривбас у сезоні-2000/2001 (двічі програли французькому Нанту), Таврія в сезоні-2010/2011 (двічі поступилися німецькому Баєру) та Олександрія в сезоні-2016/2017 (двічі виявилися слабшими за хорватський Хайдук).

Зазначимо, що дві українських команди продовжать боротьбу в турнірах під егідою УЄФА. Донецький Шахтар дізнався своїх суперників у основній стадії Ліги чемпіонів-2024/2025, а також до Ліги Європи кваліфікувалося Динамо. Жеребкування фази ліги в ЛЄ відбудеться завтра, 30 серпня. Початок — о 14:00 за київським часом.