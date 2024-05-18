Кривбас продовжив контракти з чотирма гравцями

Криворізький Кривбас пролонгував контракти одразу із чотирма гравцями.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нові угоди отримав голкіпер Богдан Хома та півзахисники Дмитро Хомченовський, Максим Задерака та Юрій Вакулко.

Нова угода Хоми розрахована на 4 роки, інших футболістів — на 1 рік.

Генеральний директор клубу Володимир Баєнко пояснив продовження контрактів тим, що ці гравці стали невідʼємною частиною команди.

"Робота хлопців цілком влаштовує, як тренерський штаб, так і керівництво, тому ми запропонували їм пролонгувати контракти", — сказав функціонер.

Нагадаємо, Кривбас достроково гарантував собі бронзові нагороди чемпіонату України. Наступний матч команда зіграє 18 травня проти Динамо Київ. Початок — о 15:30.