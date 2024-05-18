Динамо прийматиме Кривбас у 29 турі УПЛ

У суботу, 18 травня, відбудеться один поєдинок у межах 29 туру Української Прем'єр-ліги. Динамо Київ прийматиме Кривбас на стадіоні "Динамо імені Валерія Лобановського".

Зазначимо, що обидві команди достроково гарантували собі позиції в турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Олександра Шовковського після поразки від Шахтаря стали срібними призерами, а Кривбас здобув бронзові нагороди чемпіонату України.

Розклад матчів УПЛ на 18 травня

15:30 Динамо Київ — Кривбас

Дивитися матч можна на загальнодоступному телеканалі 2+2.