Кривбас підписав 18-річного венесуельського вінгера

Кривбас оголосив про підписання 18-річного венесуельського вінгера Майкена Гонсалеза.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Гравець, який раніше виступав за команду Депортіво Ла Гуайра U-20, вже приєднався до Кривбасу U-19.

За інформацією порталу Transfermarkt, вінгер орендований Кривбасом на строк до кінця календарного року з опцією викупу.

Раніше повідомлялося, що Кривбас продовжить контракт з головним тренером команди Юрієм Вернидубом. Наразі клуб посідає п'яту сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 32 очки.