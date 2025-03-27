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Кривбас підписав 18-річного венесуельського вінгера

Олександр Булава — 27 березня 2025, 19:00
Кривбас підписав 18-річного венесуельського вінгера
ФК Кривбас

Кривбас оголосив про підписання 18-річного венесуельського вінгера Майкена Гонсалеза.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Гравець, який раніше виступав за команду Депортіво Ла Гуайра U-20, вже приєднався до Кривбасу U-19.

За інформацією порталу Transfermarkt, вінгер орендований Кривбасом на строк до кінця календарного року з опцією викупу.

Раніше повідомлялося, що Кривбас продовжить контракт з головним тренером команди Юрієм Вернидубом. Наразі клуб посідає п'яту сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 32 очки.

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