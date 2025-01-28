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Захисник Барселони отримав травму на тренуванні

Володимир Максименко — 28 січня 2025, 12:41
Андреас Крістенсен отримав чергову травму
Андреас Крістенсен
ФК Барселона

Захисник Барселони Андреас Крістенсен отримав травму м'яза правої ноги, через що не допоможе команді у найближчих матчах.

Про це повідомляє пресслужба "блаугранас".

Данський футболіст пропустить три тижні. Зазначимо, що завтра каталонці зустрінуться з Аталантою в матчі восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що Крістенсен зіграв всього один матч у сезоні-2024/25 через проблеми з ахілловим сухожиллям.

Нагадаємо, гравець приєднався до каталонців влітку 2022 року на правах вільного агента з Челсі.

Раніше повідомлялось, що Барселона готова продати Андреаса вже у січня.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Андреас Крістенсен

Барселона

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