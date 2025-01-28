Захисник Барселони отримав травму на тренуванні

Захисник Барселони Андреас Крістенсен отримав травму м'яза правої ноги, через що не допоможе команді у найближчих матчах.

Про це повідомляє пресслужба "блаугранас".

Данський футболіст пропустить три тижні. Зазначимо, що завтра каталонці зустрінуться з Аталантою в матчі восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

LATEST NEWS | First team player 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗮𝘀 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘀𝗲𝗻 suffered a right soleus injury during Monday's training session. He will be out for approximately three weeks. pic.twitter.com/N4qfthUsla — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 28, 2025

Зазначимо, що Крістенсен зіграв всього один матч у сезоні-2024/25 через проблеми з ахілловим сухожиллям.

Нагадаємо, гравець приєднався до каталонців влітку 2022 року на правах вільного агента з Челсі.

Раніше повідомлялось, що Барселона готова продати Андреаса вже у січня.