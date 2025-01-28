Захисник Барселони отримав травму на тренуванні
Андреас Крістенсен
ФК Барселона
Захисник Барселони Андреас Крістенсен отримав травму м'яза правої ноги, через що не допоможе команді у найближчих матчах.
Про це повідомляє пресслужба "блаугранас".
Данський футболіст пропустить три тижні. Зазначимо, що завтра каталонці зустрінуться з Аталантою в матчі восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів.
Зазначимо, що Крістенсен зіграв всього один матч у сезоні-2024/25 через проблеми з ахілловим сухожиллям.
Нагадаємо, гравець приєднався до каталонців влітку 2022 року на правах вільного агента з Челсі.
Раніше повідомлялось, що Барселона готова продати Андреаса вже у січня.