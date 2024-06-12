Роналду побив світовий рекорд за кількістю зіграних матчів

Форвард збірної Португалії та Аль-Насра Кріштіану Роналду встановив новий світовий рекорд за кількістю зіграних матчів на професійному рівні.

Про це повідомляє Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS).

11 червня відбувся товариський поєдинок між збірними Португалії та Ірландії. Роналду з'явився у стартовому складі чемпіонів Європи-2016. Цей матч став 1226-м для Кріштіану у його кар'єрі. Відтак легендарний португалець побив рекорд бразильського воротаря Рожеріо Сені за кількістю проведених матчів.

Роналду провів 698 поєдинків у національних лігах, 220 — у міжнародних клубних турнірах, 76 — у кубках, 25 — у додаткових кубках та Суперкубках ліг та 207 — за збірну.

Зазначимо, що на цьогорічному Євро-2024 Португалія потрапила до групи F, разом із Туреччиною, Чехією та Грузією. Для Роналду це стане шостий чемпіонат Європи у кар'єрі.