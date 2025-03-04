Ексзахисник Барселони висловив захоплення ментальною стійкістю Роналду

Центрбек Кальярі Йеррі Міна розповів, як він намагався вивести з себе форварда Аль-Насра Кріштіану Роналду.

Слова 30-річного колумбійця наводить Relevo.

Міна, будучи гравцем Барселони, грав проти Реала Роналду. Потім вони знову зустрілися, коли захисник виступав за Евертон, а 40-річний португалець повернувся до Манчестер Юнайтед.

Згадуючи ці матчі, Міна висловив своє захоплення тим, як Роналду не звертав уваги на його спроби розізлити суперника.

"Найсильніший нападник, якого я коли-небудь опікував, – це, безсумнівно, Кріштіану Роналду. Під час його перебування в Манчестер Юнайтед, коли я грав за Евертон. У чому його секрет? Усе, що його оточує. Він ніколи не відволікається. Я намагався поговорити з ним під час гри, але він ніколи не слухав мене! Він дуже сильний психологічно. Я підходив до нього, шепотів тисячу речей на вухо, але він постійно ігнорував мене. Він навіть не дивився на мене", – сказав Міна.

У нинішньому сезоні Кріштіану Роналду забив 25 голів та віддав 4 результативні передачі в 30 матчах Аль-Насра.

Але великий португалець не зміг взяти участь в останній грі своєї команди. У підсумку саудівський клуб без свого лідера залишився без перемоги в матчі азійської Ліги чемпіонів.