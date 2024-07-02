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Стандарти BBC: режисер трансляції дозволив собі зухвалий жарт про Роналду

Игорь Чернявский — 2 липня, 16:45
Стандарти BBC: режисер трансляції дозволив собі зухвалий жарт про Роналду

Після незабитого пенальті Кріштіану Роналду в матчі зі Словенією у прямій трансляції на BBC Sport з’явилася плашка "Misstiano Penaldo".

Гра слів нагадує про образливе прізвисько, яким користуються хейтери португальця — "Пеналду". BBC поки не робила жодних офіційних заяв щодо цього інциденту.

Попри промах наприкінці першого овертайму, Роналду реалізував свій удар з позначки в серії післяматчевих пенальті. В підсумку Португалія пройшла завдяки історичному перфомансу Діогу Кошти.

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