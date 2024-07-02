Стандарти BBC: режисер трансляції дозволив собі зухвалий жарт про Роналду

Після незабитого пенальті Кріштіану Роналду в матчі зі Словенією у прямій трансляції на BBC Sport з’явилася плашка "Misstiano Penaldo".

Гра слів нагадує про образливе прізвисько, яким користуються хейтери португальця — "Пеналду". BBC поки не робила жодних офіційних заяв щодо цього інциденту.

Did anyone actually spot "Misstiano Penaldo" on the BBC during the #Euro2024 game? Did this really happen?!



An intern is either getting promoted or handed their P45 tomorrow... pic.twitter.com/O4tlaiMhuQ — Bobby Seagull (@Bobby_Seagull) July 1, 2024

Попри промах наприкінці першого овертайму, Роналду реалізував свій удар з позначки в серії післяматчевих пенальті. В підсумку Португалія пройшла завдяки історичному перфомансу Діогу Кошти.