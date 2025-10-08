Крапивцов: Могли проходити цю Іспанію

Воротар збірної України U-20 Владислав Крапивцов вважає, що у команди були шанси пройти Іспанію у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Цитує гравця пресслужба УАФ.

"Є деяке спустошення після цього матчу. Хлопці віддали на полі всі сили. Гарна була гра, ми мали шанси забити й відігратися, але десь не пощастило, і в результаті ми поступилися. Дуже важко грати без м'яча, особливо проти такої команди, як Іспанія. Суперник контролював гру протягом усього поєдинку, і це дійсно складно. Пропущений м'яч став наслідком стандарту, який вони розіграли. Мені здається, що це була не награна комбінація, а десь на інтуїції. Ми трохи не розібралися в захисті, можливо, можна було вийти за лінію офсайду. Подивимося і зробимо висновки.

Якщо брати весь турнір, то ми вийшли з першого місця в нашій групі, зробили максимум із того, що могли. Я дуже задоволений командою. Не пощастило десь із жеребом, але ви бачили по грі, що в нас теж були моменти, і ми могли проходити цю Іспанію", - розповів Крапивцов.