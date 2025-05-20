Крапивцов може вийти у старті Жирони на матч проти Атлетико в межах заключного туру Ла Ліги

Український голкіпер Жирони Владислав Крапивцов може вийти в старті на матч проти Атлетико в заключному, 38 турі іспанської Ла Ліги.

Про це повідомило видання AS, яке після дебюту українця в чемпіонаті Іспанії випустило невеликий матеріал щодо його виступу.

За інформацією видання, Владислав здивував наставника команди Мічела Санчеса та має "чудові відгуки в його тренерському штабі", тож 19-річному кіперу дали шанс зіграти в Ла Лізі, незважаючи на статус основного воротаря Пауло Гассаніги.

33-річний Гассаніга залишається на новий сезон, але журналісти впевнені, що Крапивцов влітку почне боротьбу за статус першого номера команди.

При цьому не виключено, що українець вийде в основі на останній поєдинок сезону проти Атлетико.

Раніше головний тренер Жирони Мічел оцінив дебют Крапивцова за першу команду.

Українець пропустив 3 голи в матчі з Реалом Сосьєдад, проте зумів здійснити 4 сейви, одного разу вдало вийти з воріт, а також зробити 16 дальніх передач (7 точних).