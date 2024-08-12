Челсі зацікавлений у трансфері нападника Атлетико

24-річний нападник Атлетико Мадрид Жоау Фелікс влітку може стати гравцем лондонського Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі представники клубів обговорють потенційний трансфер. Зазначається, що перехід 24-річного португальця може стати частиною угоди щодо півзахисника Челсі Конора Галлахера.

Наразі Фелікс обговорює можливий трансфер в Челсі, де португалець виступав у 2023 році на правах оренди, зі своїм агентом Жорже Мендешом.

Жоау минулий сезон відіграв в оренді за Барселону. На його рахунку — 10 голів та 6 асистів у 44 матчах. Чинний контракт португальця з мадридцями розрахований до 2029 року.

Раніше повідомлялося, що новий тренер каталонців Ганс-Дітер Флік хоче зберегти португальського нападника.