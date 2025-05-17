Можемо виставити фото, як комбайн переїжджає лева: Костишин – про перемогу над Карпатами

Головний тренер ковалівського Колоса Руслан Костишин вважає, що його команда заслужила перемогу над Карпатами (2:1) у 29 турі Української Прем'єр-ліги.

Цитує наставника пресслужба львівського клубу.

"Гра складалася не за нашим планом. Спочатку "Карпати" виглядали переконливіше, ми десь поступалися. Із хвилини 20-ї ми вирівняли гру, а Карпати навіть не створили моментів. Ми готувалися, Карпати дуже гарні в атаці, але сьогодні вони багато не створили. Наша команда впоралась, не враховуючи перші 15-20 хвилин. Думаю, що ми заслужили на цю перемогу. Можливо, і нічийний результат міг бути, але на поразку ми точно не награли", – розповів він.

Також тренер відповів на запитання про мотивацію на гру, адже Колос вже вирішив свої турнірні завдання.

"Команда довго не вигравала вдома та перебувала у пригніченому стані. До того ж ми вже були на 14-му місці. Сьогодні мотивація виникала через те, що ми маємо бути чоловіками на полі. Наш президент класно нас змотивував завдяки вашій фотографії у соцмережах, де лев топче пшеницю. Це було негарно і некрасиво. Лев, який топче хліб… Ми зараз можемо виставити фото, як комбайн переїжджає лева. Президент надіслав мені це фото і ми змотивували хлопців завдяки цьому посту", – заявив Костишин.

Перемога дозволила Колосу набрати 35 балів, команда наразі посідає 10-те місце у турнірній таблиці чемпіонату. У наступному турі ковалівці зустрінуться з київським Динамо.