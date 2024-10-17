Ексгравець Наполі та Роми буде виступати за аматорський клуб у Греції

Захисник Костас Манолас підписав контракт з грецьким аматорським клубом Паннаксіакосом.

Про це скромна команда повідомила у себе у соцмережах.

33-річний Манолас був вільним агентом із літа, коли закінчився контракт із Салернітаною.

Манолас протягом кар'єри грав за АЕК, Олімпіакос, Рому, Наполі та Шарджу (ОАЕ).

З 2013 до 2019 регулярно викликався до лав збірної Греції. За національну команду Костас провів 42 поєдинки і забив 1 гол.

Варто зазначити, що Паннаксіакос не чужий йому. З 2001 до 2007 року він займався в академії цього клубу.