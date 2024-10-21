Коли забув перемкнути швидкості: ексгравець Роми виявився надто потужним для аматорського футболу

Всі ж пам'ятають Костаса Маноласа? Свого часу він доволі успішно виступав за Рому та Наполі, у 2018 році навіть став головним героєм неймовірного камбеку римлян у чвертьфіналі Ліги чемпіонів – на його рахунку був вирішальний гол.

Цього літа Манолас раптово вирішив завершити професійну кар'єру, хоча йому всього 33 роки – можна було б ще грати і грати на пристойному рівні. Днями стало відомо, що захисник приєднався до аматорського Паннаксіакоса, який є його рідним клубом.

І буквально вчора, 20 жовтня, Манолас здійснив дебют-повернення. Зробив він це у феєричному стилі – забив 5 м'ячів за 35 хвилин, а потім, із почуттям виконаного боргу, пішов відпочивати. Тут варто зазначити, що основна позиція грека – центральний захисник, але не виключено, що на аматорському рівні він вирішив піднятися повище.

Партнери Костаса надихнулися перфомансом зіркового центрбека і продовжили в тому ж дусі. В підсумку Паннаксіакос виніс бідний Марпіссайкос із рахунком 12:1.