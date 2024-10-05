За 50 млн нікого не продадуть: Кополовець назвав реальну ціну Судакова
Колишній півзахисник Карпат Михайло Кополовець вважає, що Шахтар не зможе вигідно продати півзахисника Георгія Судакова.
Цитує Кополовця Sport-express.ua.
"За 50-60 мільйонів вже нікого не продадуть! Ціни на наших гравців суттєво впали. Виступи в УПЛ не показник для європейських скаутів, а в єврокубках і на Євро ми провалилися. Реальна ціна за Судакова зараз – це 15-20 млн, а не 50, як хоче Шахтар.
За 50 мільйонів є купа класних футболістів, які вже грають у Європі. Судаков хороший футболіст, але щоб коштувати 50 млн, він повинен показувати свій рівень за збірну і в єврокубках, а результати там не найкращі.
Згадайте продаж Мудрика. Михайло показав свій рівень проти Аяксу та в Лізі чемпіонів. Саме на це Челсі й клюнув!",– сказав Кополовець.
У поточному сезоні 22-річний лідер Шахтаря зіграв 9 матчів за свій клуб, забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.
Раніше Георгієм цікавився Наполі та був готовий заплатити за гравця 40 мільйонів євро, проте донецький клуб відмовився.
Пізніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін назвав мінімальну суму, від якої Шахтар готовий розглядати пропозиції щодо свого лідера.