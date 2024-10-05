За 50 млн нікого не продадуть: Кополовець назвав реальну ціну Судакова

Колишній півзахисник Карпат Михайло Кополовець вважає, що Шахтар не зможе вигідно продати півзахисника Георгія Судакова.

Цитує Кополовця Sport-express.ua.

"За 50-60 мільйонів вже нікого не продадуть! Ціни на наших гравців суттєво впали. Виступи в УПЛ не показник для європейських скаутів, а в єврокубках і на Євро ми провалилися. Реальна ціна за Судакова зараз – це 15-20 млн, а не 50, як хоче Шахтар.

За 50 мільйонів є купа класних футболістів, які вже грають у Європі. Судаков хороший футболіст, але щоб коштувати 50 млн, він повинен показувати свій рівень за збірну і в єврокубках, а результати там не найкращі.

Згадайте продаж Мудрика. Михайло показав свій рівень проти Аяксу та в Лізі чемпіонів. Саме на це Челсі й клюнув!",