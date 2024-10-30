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Конте: Лукаку відмовив командам АПЛ, щоб грати за Наполі

Станіслав Лисак — 30 жовтня, 08:56
Конте: Лукаку відмовив командам АПЛ, щоб грати за Наполі
Getty Images

Головний тренер Наполі Антоніо Конте заявив, що бельгійський нападник команди Ромелу Лукаку відмовився від пропозицій з АПЛ, щоб приєднатися до команди.

Слова італійського наставника після перемоги над Міланом цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Ромелу Лукаку відхилив пропозиції клубів Прем'єр-ліги, щоб почекати на нас і приєднатися до Наполі в серпні. Він дуже хотів знову працювати з нами, і це фантастично. Він чудовий хлопець, топовий гравець", – заявив Конте.

Нагадаємо, що зусиллями Лукаку та Хвічі Кварацхелії Наполі обіграв Мілан та зберіг лідерство в італійській Серії А. Наразі неаполітанці випереджають найближчого переслідувача, Інтер, на 7 очок, проте в "нерадзуррі" є гра в запасі.

Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Ромелу Лукаку Антоніо Конте

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