Конте: Лукаку відмовив командам АПЛ, щоб грати за Наполі

Головний тренер Наполі Антоніо Конте заявив, що бельгійський нападник команди Ромелу Лукаку відмовився від пропозицій з АПЛ, щоб приєднатися до команди.

Слова італійського наставника після перемоги над Міланом цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Ромелу Лукаку відхилив пропозиції клубів Прем'єр-ліги, щоб почекати на нас і приєднатися до Наполі в серпні. Він дуже хотів знову працювати з нами, і це фантастично. Він чудовий хлопець, топовий гравець", – заявив Конте.

🔵🇧🇪 Antonio Conte: “Romelu Lukaku rejected bids from Premier League clubs to wait for us and join Napoli in August”.



“He strongly wanted to work with us again and this is fantastic. He’s an excellent guy, top player”, told DAZN. pic.twitter.com/fJfIZx4B9x — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2024

Нагадаємо, що зусиллями Лукаку та Хвічі Кварацхелії Наполі обіграв Мілан та зберіг лідерство в італійській Серії А. Наразі неаполітанці випереджають найближчого переслідувача, Інтер, на 7 очок, проте в "нерадзуррі" є гра в запасі.