Конте: Лукаку відмовив командам АПЛ, щоб грати за Наполі
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Головний тренер Наполі Антоніо Конте заявив, що бельгійський нападник команди Ромелу Лукаку відмовився від пропозицій з АПЛ, щоб приєднатися до команди.
Слова італійського наставника після перемоги над Міланом цитує інсайдер Фабріціо Романо.
"Ромелу Лукаку відхилив пропозиції клубів Прем'єр-ліги, щоб почекати на нас і приєднатися до Наполі в серпні. Він дуже хотів знову працювати з нами, і це фантастично. Він чудовий хлопець, топовий гравець", – заявив Конте.
Нагадаємо, що зусиллями Лукаку та Хвічі Кварацхелії Наполі обіграв Мілан та зберіг лідерство в італійській Серії А. Наразі неаполітанці випереджають найближчого переслідувача, Інтер, на 7 очок, проте в "нерадзуррі" є гра в запасі.