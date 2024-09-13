Тоді буде фурор: комерційний директор Шахтаря розповів, що треба зробити клубам УПЛ, аби збільшити телевізійні доходи

Комерційний директор Шахтаря Дмитро Кириленко вважає, що українським клубам варто укласти ексклюзивну угоду з одним із стримінгових сервісів.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"На мою думку, варто спробувати зробити такий крок, коли ми всі об’єднаємося не лише в рамках каналів УПЛ ТБ, а коли усі 16 клубів об’єднаються та викладуть на стіл таким компаніями, як Setanta, Megogo або якомусь новому гравцю, наприклад, DAZN, пропозицію на 8-10-12 мільйонів доларів. Те, як це робиться в усіх цивілізованих країнах. І оце вже будуть реально телевізійні гроші.

До цього додадуться ще й спонсорські прояви і тоді буде фурор. Відтак, впродовж цього сезону, коли ми об’єдналися навколо УПЛ ТБ, подивимося і, можливо, прийдемо до рішення, який крок зробити наступним, щоб збільшити дохід саме від телебачення", — сказав Кириленко.