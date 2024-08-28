Історична подія: УПЛ сформувала єдиний телепул

Українська Прем’єр-ліга остаточно сформувала єдиний телевізійний пул.

Про це стало відомо з пресрелізу на офіційному сайті ліги.

Це стало можливим після того, як до телепулу доєдналися Динамо та Зоря — два клуби, чиї матчі раніше транслювалися на телеканалі 2+2 та YouTube-каналі FootballHub.

Відтепер абсолютно всі матчі вищого дивізіону чемпіонату України будуть транслюватися на УПЛ ТБ.

Боротьба за створення єдиного телепулу велася багато років. Раніше було два пули. Більшість прав на трансляції контролювали телеканали "Футбол 1/2/3", тоді 1+1 Media на своїх майданчиках показували домашні матчі Динамо, Дніпра (пізніше — Дніпра-1), Зорі та Карпат.