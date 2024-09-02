Мареска: Челсі зараз не такий, як раніше

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував нічию (1:1) проти Крістал Пелас у матчі 3 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Його слова передає BBC.

"Ми цілком заслужили перемогу в грі з тією кількістю шансів, які мали. Загалом гра була хорошою. Напрямок правильний. У нас були шанси виграти гру, ми не виграли, і це ганьба, але виступ був хорошим. Мабуть, одна річ має бути зрозумілою: Челсі три роки тому виграли Лігу чемпіонів, але зараз це не та команда, що раніше", — сказав фахівець.

Зазначимо, що ця нічия стала першою в історії протистояння команд з 1995 року. До цього "сині" 24 рази тріумфували над "орлами", а ті перемагали лише 4 рази. Також "пенсіонери" перервали свою переможну серію, адже до цього у 14 поєдинках вони завжди виходили переможцями у матчах проти Крістал Пелас.

Також додамо, що український вінгер Челсі Михайло Мудрик вийшов на поле на 74 хвилині матчу, проте результативними діями не відзначився. Статистичний портал WhoScored поставив українцю оцінку в 6.6 балів.