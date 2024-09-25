Барселона планує посилити атаку молодим талантом Астон Вілли

Іспанська Барселона зацікавилася 20-річним нападником Астон Вілли Джоном Дюраном.

Про це інформує видання El Nacional.

Цього сезону молодий форвард команди Унаї Емері зіграв у семи матчах, у яких він відзначився 5 разів.

"Віллани" придбали його у січні 2023 року, заплативши 16 млн євро клубу МЛС Чикаго. Зараз портал Transfermarkt оцінює Дюрана в 20 млн євро. На рахунку Дюрана 1 забитий м'яч за 12 поєдинків у складі національної збірної Колумбії.

Нагадаємо, "синьо-гранатові" через травму Тер Штегена активно шукають голкіпера. Зараз клуб вивчає багато варіантів.