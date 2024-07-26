Колос розгромив Діназ перед стартом УПЛ

Ковалівський Колос обіграв першоліговий Діназ у товариському матчі.

Поєдинок відбувся у Ковалівці та завершився з рахунком 3:0. Голами відзначились Шершень, Денисенко та Бойко.

Товариський матч

26 липня

Колос (Ковалівка) — Діназ (Вишгород) 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 3 Бойко, 2:0 - 5 Шершень, 3:0 - 35 Денисенко

Зазначимо, що ще один спаринг у ковалівців запланований на 17:00 проти черкаського ЛНЗ. В чемпіонаті Колос стартує матчем проти Оболоні, який відбудеться 4 серпня.

Напередодні Колос розірвав контракт з 29-річним бразильським нападником Лукасом Ранжелом.