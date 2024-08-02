Колос орендував захисника Шахтаря

Ковалівський Колос підписав захисника донецького Шахтаря Едуарда Козика.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону-2024/25. Фінансові деталі не розголошуються.

За свою кар'єру 21-річний оборонець грав у юнацькій команді Шахтаря, а минулий рік провів в оренді за львівські Карпати. Всього на його рахунку 8 матчів за "гірників" у яких він відзначився одним забитим м'ячем. Transfermarkt оцінює його вартість у 600 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше Колос розірвав контракт із бразильським нападником Лукасом Ранжелом.