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Колос орендував захисника Шахтаря

Олександр Булава — 2 серпня, 17:56
Колос орендував захисника Шахтаря

Ковалівський Колос підписав захисника донецького Шахтаря Едуарда Козика.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону-2024/25. Фінансові деталі не розголошуються.

За свою кар'єру 21-річний оборонець грав у юнацькій команді Шахтаря, а минулий рік провів в оренді за львівські Карпати. Всього на його рахунку 8 матчів за "гірників" у яких він відзначився одним забитим м'ячем. Transfermarkt оцінює його вартість у 600 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше Колос розірвав контракт із бразильським нападником Лукасом Ранжелом.

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