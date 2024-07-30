Колос підсилився футболістом Шахтаря
Ковалівський Колос підписав захисника донецького Шахтаря Едуарда Козика
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, ковалівський клуб домовився із "гірниками" про річну оренду футболіста. За свою кар'єру він грав у юнацькій команді Шахтаря, а минулий рік провів в оренді за львівські Карпати.
Всього на рахунку 21-річного гравця 24 матчі, у яких він відзначився одним забитим м'ячем. Transfermarkt оцінює його вартість у 600 тисяч доларів.
Нагадаємо, раніше Колос розірвав контракт із бразильським нападником Лукасом Ранжелом.