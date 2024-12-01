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Колос підпише албанського півзахисника

Олександр Булава — 1 грудня 2024, 11:05
Колос підпише албанського півзахисника

Ковалівський Колос завершив перший зимовий трансфер.

Про це повідомляє PanoramaSport.

Український клуб заплатить 600 тисяч доларів за атакувального півзахисника Аріналдо Рапая, який виступає за Партізані. Албанський клуб отримає 20% від наступного трансферу.

У поточному сезоні на рахунку гравця 14 матчів, в яких він відзначився 4 голами та 2 асистами.

За інформацією джерела, скаути Колоса досі знаходяться в Балканських країнах та активно шукають гравців. Тому імовірно це не останній трансфер з регіону.

Нагадаємо, напередодні Колос мінімально поступився Карпатам

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