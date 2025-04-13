Металіст 1925 переміг Колос у центральному матчі туру в чемпіонаті України

Сьогодні, 13 квітня, відбулися матчі 4 туру другого етапу Вищої ліги з футболу серед жіночих команд.

Центральним поєдинком туру став матч між Колосом та Металістом 1925 у чемпіонській групі. Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь гравчинь із Харкова. Ця перемога дозволила Металісту 1925 наздогнати Колос у турнірній таблиці та навіть обійти суперника за додатковими показниками.

Також у чемпіонській групі Шахтар не зумів переграти Ладомир, що йде останнім серед лідерів. А у групі вибування Кривбас впевнено розібрався з ЕМС-Поділлям.

Чемпіонат України серед жінок

Вища ліга, 2-й етап

Чемпіонська група, 13 квітня

Колос – Металіст 1925 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 19 Гірин, 0:2 – 76 Петрик

Ладомир – Шахтар 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 33 Гладун, 1:1 – 82 Завідова

Standings provided by Sofascore

Група вибування

Кривбас – ЕМС-Поділля 4:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Стєкольщикова, 2:0 – 50 Назаренко, 3:0 – 57 Колодій, 4:0 – 60 Бєлкіна, 4:1 – 71 Марценюк, 4:2 – 88 Марценюк

Standings provided by Sofascore

Раніше жіночий Металіст 1925 оголосив про підписання Дар'ї Білодід, чемпіонки світу, Європи та бронзової призерки Олімпійських ігор з дзюдо.