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Колос-2 розписав мирову з Олександрією-2 у Другій лізі

Олександр Булава — 5 травня 2025, 16:22
Колос-2 розписав мирову з Олександрією-2 у Другій лізі

У понеділок, 5 травня, відбувся матч 16 туру Другої ліги України з футболу сезону 2024/25.

Друга команда ковалівського Колоса вдома зіграла внічию з Олександрією – 1:1. На гол Даниїла Ващенка наприкінці першого тайму Колос відповів влучним ударом Данила Колесника у другій половині гри.

Колос-2 наразі лідирує у групі В чемпіонату Другої ліги з 36 очками в активі. Олександрія-2 йде третьою з 27 очками.

Чемпіонат України – Друга ліга
16 тур, 5 травня

Колос-2 – Олександрія-2 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 41 Ващенко, 1:1 – 65 Колесник

Нагадаємо, напередодні Пробій переграв Полісся-2, Нива програла Гірнику.

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