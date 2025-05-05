Колос-2 розписав мирову з Олександрією-2 у Другій лізі
У понеділок, 5 травня, відбувся матч 16 туру Другої ліги України з футболу сезону 2024/25.
Друга команда ковалівського Колоса вдома зіграла внічию з Олександрією – 1:1. На гол Даниїла Ващенка наприкінці першого тайму Колос відповів влучним ударом Данила Колесника у другій половині гри.
Колос-2 наразі лідирує у групі В чемпіонату Другої ліги з 36 очками в активі. Олександрія-2 йде третьою з 27 очками.
Чемпіонат України – Друга ліга
16 тур, 5 травня
Колос-2 – Олександрія-2 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 41 Ващенко, 1:1 – 65 Колесник
Нагадаємо, напередодні Пробій переграв Полісся-2, Нива програла Гірнику.