Ексзірку збірної Аргентини виписали з лікарні після серцевого нападу

Головного тренера Універсідад де Чилі Фернандо Гаго виписали з лікарні.

Про це повідомляє пресслужба чилійського клубу.

Нагадаємо, Гаго був госпіталізований 19 червня після того, як під час пресконференції у нього трапився серцевий напад. Після пресконференції до нього негайно викликали швидку допомогу та госпіталізували. Проте тепер стан 40-річного аргентинця покращився, і лікарі дозволили йому продовжити одужання вдома.

Гаго відомий виступами за Боку Хуніорс, Реал Мадрид, Рому, Валенсію та Велес Сарсфілд. У 2007 – 2017 роках провів 61 матч за збірну Аргентини. В якості тренера до того, як очолити Універсідад де Чилі, встиг попрацювати з Альдосіві, Расінгом, Гвадалахарою, Бока Хуніорс і Некаксою.