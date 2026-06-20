Ексзірка Реала та збірної Аргентини переніс серцевий напад на пресконференції

Відомий у минулому півзахисник збірної Аргентини Фернандо Гаго переніс серцевий напад прямо під час пресконференції.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

40-річний Гаго наразі очолює Універсідад де Чилі. Він проводив пресконференцію, під час якої аргентинцеві стало погано.

Fernando Gago sufrió un infarto y sus síntomas se empezaron a ver durante la conferencia de prensa de la U. De Chile. El DT tuvo que ser intervenido quirúrgicame de urgencia por problemas cardiovasculares.



🎥: @bolavip pic.twitter.com/M5Oq83pQPU — Federación Postera (@FedePostera) June 20, 2026

Після завершення пресконференції до нього викликали швидку допомогу. Медики з'ясували, що у тренера серцевий напад і госпіталізували його. В лікарні Гаго переніс термінову операцію.

Гаго відомий виступами за Боку Хуніорс, Реал Мадрид, Рому, Валенсію та Велес Сарсфілд. У 2007 – 2017 роках провів 61 матч за збірну Аргентини. В якості тренера до того, як очолити Універсідад де Чилі, встиг попрацювати з Альдосіві, Расінгом, Гвадалахарою, Бока Хуніорс і Некаксою.

Нагадаємо, через серцевий напад перед матчем-відкриття ЧС-2026 помер німецький вболівальник.