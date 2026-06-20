Ексзірка Реала та збірної Аргентини переніс серцевий напад на пресконференції
Відомий у минулому півзахисник збірної Аргентини Фернандо Гаго переніс серцевий напад прямо під час пресконференції.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
40-річний Гаго наразі очолює Універсідад де Чилі. Він проводив пресконференцію, під час якої аргентинцеві стало погано.
Після завершення пресконференції до нього викликали швидку допомогу. Медики з'ясували, що у тренера серцевий напад і госпіталізували його. В лікарні Гаго переніс термінову операцію.
Гаго відомий виступами за Боку Хуніорс, Реал Мадрид, Рому, Валенсію та Велес Сарсфілд. У 2007 – 2017 роках провів 61 матч за збірну Аргентини. В якості тренера до того, як очолити Універсідад де Чилі, встиг попрацювати з Альдосіві, Расінгом, Гвадалахарою, Бока Хуніорс і Некаксою.
Нагадаємо, через серцевий напад перед матчем-відкриття ЧС-2026 помер німецький вболівальник.