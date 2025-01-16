Ексгравця Реала затримали з нелегальними морепродуктами

Колишнього гравця Реала та збірної Португалії Фабіу Коентрау затримали в риболовецькому порту.

Про це повідомляє Jornal de Noticias.

На складі його підприємства було знайдено значну кількість нелегальних морепродуктів. Інспектори Генерального директорату природних ресурсів, безпеки та морських служб (DGRM) виявили на складі 12 резервуарів з морською водою. В них знаходились креветки, омари та краби сумарною вагою 1020 кг.

На 760 кг з них не було жодних документів, що підтверджують їх вилов. Ще на 260 кг морепродуктів документи на вилов і рахунки були, проте у форми не було ліцензій на продаж товару. Також підприємство підозрюють у незаконному заборі води з моря.

Коентрау вже отримав повідомлення від правоохоронних органів про закриття його підприємства, яке було засновано 7 місяців тому. 760 кг незареєстрованих морепродуктів будуть повернуті в море, а сам ексфутболіст заплатить штраф у кілька сотень євро.

Раніше повідомлялося про те, що Коентрау став співвласником алкогольного бренду.