Колишній гравець Реала став співвласником алкогольного бренду

Колишній захисник Реала та збірної Португалії Фабіу Коентрау став амбасадором бренду, який займається виготовленням та продажем джину.

Гравець останніми днями тримав інтригу щодо свого наступного професійного виклику. У понеділок він поклав край спекуляціям: він не повертається у футбол, а вирішив спробувати себе в бізнесі.

Читайте також : Фото Легендарний баскетболіст Майкл Джордан став власником унікального суперкару

Фабіу Коентрау став останнім партнером компанії Gin Pablo, заснованої у 2021 році у Віла-ду-Конде. Він вирішив зайнятися бізнесом, щоб підтримати міжнародну експансію португальського бренду, який уже представлений у таких країнах, як Німеччина, Італія та Франція.

Зазначається, що ексзахисник, володіючи 50% бренду, планує розширити його присутність на стратегічних ринках в Європі та за її межами.

Нагадаємо, Коентрау завершив професійну кар'єру у 2021 році. Останнім клубом португальця був місцевий Ріу Аве.