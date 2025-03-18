Ексзірка Інтера та збірної Італії завершив кар’єру

Відомий італійський футболіст Антоніо Кандрева ухвалив рішення завершити спортивну кар’єру у віці 38 років.

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні один з найважливіших днів у моєму житті. Прийшов час попрощатися з тобою, футболе. 30 років тому розпочався мій шлях, через радощі і печалі, жертви і перемоги. І, безумовно, багатьох емоцій. Я жив своєю мрією, своєю пристрастю, я не вважаю це прощанням, а лише новою відправною точкою. Дякую тобі, футболе, до нових зустрічей", – заявив італієць.

Кандрева відомий, перш за все, своїми виступами за Лаціо (2012 – 2016 роки) та Інтер (2016 – 2020). Також захищав кольори Тернани, Удінезе, Ліворно, Ювентуса, Парми, Чезени та Сампдорії.

Останнім клубом у кар’єрі Кандреви стала Салернітана, яку він покинув влітку 2024 року на правах вільного агента.

У 2009 – 2018 роках вінгер провів 54 матчі та забив 7 голів за збірну Італії, у складі якої взяв участь у Кубку Конфедерацій 2013 року та Євро-2016.

Нагадаємо, вчора кар’єру завершив Кевін Гамейро.