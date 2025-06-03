Ексфорвард Мілана перейшов у катарський клуб

Відомий польський нападник Кшиштоф Пйонтек став гравцем Аль-Духаїля.

Про це повідомляє пресслужба катарського клубу.

Попереднім клубом Пйонтека був турецький Істанбул Башакшехір, кольори якого поляк захищав із літа 2023 року.

Сума трансферу склала 10 мільйонів євро. Контракт Пйонтека із Аль-Духаїлем розрахований до літа 2028 року.

Форвард найбільше відомий за виступами в італійській Серії А за Мілан і Дженоа. Також захищав кольори Лехії, Заглебме, Краковії, Герти, Фіорентини та Салернітани. Провів 35 матчів за збірну Польщі та забив у них 12 голів.

Наразі головним тренером Аль-Духаїля є відомий французький фахівець Крістоф Галтьє. Нещодавно французький фахівець міг очолити збірну Катару.