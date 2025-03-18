Ексфутболіст Аякса та Тоттенгема отримав важку травму і вибув на тривалий час

Захисник Антверпена Тобі Алдервейрелд отримав важку травму у матчі проти Стандарта та вибув на тривалий термін.

Про це повідомляє пресслужба бельгійського колективу.

У футболіста діагностовано розрив чотириглавого м'яза стегна, тож участь футболіста у плейоф чемпіонату Бельгії під великим питанням.

In de slotfase van de wedstrijd, gisteren, tegen Standard verliet Toby Alderweireld geblesseerd het veld. Uit onderzoek is gebleken dat hij een scheur in de quadriceps heeft. Herstel bij dergelijke blessures neemt vaak een aanzienlijke periode in beslag waardoor het optreden van… pic.twitter.com/qKwsvlw6EM — Royal Antwerp FC (@official_rafc) March 17, 2025

Зазначимо, що свою кар'єру Тобі починав у Аяксі, а топфутболістом став у складі Тоттенгема, за який виступав з 2015 по 2021 рік.

Сезон-2024/25 вже третій для Алдервейрелда у Роял Антверпені, з яким захисник вигравав требл 2022-23 років.

Раніше Ліонель Мессі прокоментував свою травму, через яку форвард пропустить матчі збірної Аргентини.