Ексфутболіст Аякса та Тоттенгема отримав важку травму і вибув на тривалий час
Тобі Алдервейрелд
Роял Антверпен
Захисник Антверпена Тобі Алдервейрелд отримав важку травму у матчі проти Стандарта та вибув на тривалий термін.
Про це повідомляє пресслужба бельгійського колективу.
У футболіста діагностовано розрив чотириглавого м'яза стегна, тож участь футболіста у плейоф чемпіонату Бельгії під великим питанням.
Зазначимо, що свою кар'єру Тобі починав у Аяксі, а топфутболістом став у складі Тоттенгема, за який виступав з 2015 по 2021 рік.
Сезон-2024/25 вже третій для Алдервейрелда у Роял Антверпені, з яким захисник вигравав требл 2022-23 років.
Раніше Ліонель Мессі прокоментував свою травму, через яку форвард пропустить матчі збірної Аргентини.