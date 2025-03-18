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Ексфутболіст Аякса та Тоттенгема отримав важку травму і вибув на тривалий час

Володимир Максименко — 18 березня 2025, 10:05
Ексфутболіст Аякса та Тоттенгема отримав важку травму і вибув на тривалий час
Тобі Алдервейрелд
Роял Антверпен

Захисник Антверпена Тобі Алдервейрелд отримав важку травму у матчі проти Стандарта та вибув на тривалий термін.

Про це повідомляє пресслужба бельгійського колективу.

У футболіста діагностовано розрив чотириглавого м'яза стегна, тож участь футболіста у плейоф чемпіонату Бельгії під великим питанням.

Зазначимо, що свою кар'єру Тобі починав у Аяксі, а топфутболістом став у складі Тоттенгема, за який виступав з 2015 по 2021 рік.

Сезон-2024/25 вже третій для Алдервейрелда у Роял Антверпені, з яким захисник вигравав требл 2022-23 років.

Раніше Ліонель Мессі прокоментував свою травму, через яку форвард пропустить матчі збірної Аргентини.

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