Ексфорвард збірної Англії раптово покинув посаду тренера Вокінга

Колишній форвард збірної Англії Джермейн Дефо несподівано покинув посаду головного тренера Вокінга, який виступає у п'ятому дивізіоні чемпіонату Англії.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Угода була розірвана за обопільною згодою сторін. Причини завершення співпраці не розголошуються.

Дефо очолив Вокінг наприкінці березня поточного року. Під його керівництвом команда провела 6 матчів, у яких здобула 2 перемоги. Вокінг завершив чемпіонат на десятому місці в турнірній таблиці.

Для Дефо робота з Вокінгом була першим самостійним досвідом роботи в якості головного тренера. У 2021 році він входив до тренерського штабу Стівена Джеррарда в Рейнджерс, залишаючись при цьому чинним гравцем команди.

Дефо найбільше відомий на виступами за Тоттенгем у 2004 – 2008 і 2009 – 2014 роках. Також виступав за Вест Гем, Борнмут, Портсмут, Торонто, Сандерленд і Рейнджерс. У 2004 – 2017 роках провів 57 матчів і забив 20 голів за збірну Англії.