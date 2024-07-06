Ви знаєтє, что б сдєлал Лобановскій, єслі би увідєл женщін тут? Ексфутболістка Динамо розповіла про зверхнє ставлення керівництва

Колишня гравчиня Динамо Анастасія Сікорська розповіла про один із епізодів зневажливого ставлення з боку керівництва клубу.

Її слова наводить "Суспільне Спорт".

"Дуже складно: те, як ставилося до нас керівництво, як воно з нами розмовляло — для них жіноча команда й узагалі жінки у спорті — це щось таке дивне. Тому не думаю, що, навіть якби пішли протестувати (проти розформування жіночої команди Динамо — прим.), щось би від цього було.

Як проявлялося це ставлення? Наприклад, Аня Прокопенко заходить у роздягальню, а там хтось із керівництва сидить, може, Суркіс. Вона привіталася нормально, а він у відповідь нічого не каже, лише — "ви знаєтє, что б сдєлал Лобановскій, єслі би увідєл женщін тут?" — сказала Сікорська.