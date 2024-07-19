Суд залишив Коломойського під вартою

Шевченківський районний суд міста Києва залишив під вартою колишнього власника Дніпра Ігоря Коломойського — до 2 вересня 2024 року.

Про це повідомляє УНІАН.

Відповідне рішення було ухвалено суддею Оленою Чайкою.

"У задоволенні клопотання відносно Коломойського Ігоря Валерійовича запобіжного заходу у вигляді особистої поруки відмовити. Клопотання старшого детектива… про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити. Продовження строку тримання під вартою підозрюваного Коломойського визначити терміном на 47 днів, тобто до 2 вересня 2024 р. Визначити Коломойському розмір застави у розмірі 650 тис. розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У разі внесення застави на Коломойського покладено ряд зобов'язань. Зокрема, прибувати за викликом до суду у цьому кримінальному провадженні; не виїжджати за межі населеного пункту місця проживання без дозволу детектива, прокурора чи суду; повідомляти детективів про зміну місця проживання та засобів зв'язку; утримуватись від позапроцесуального спілкування з особами, що перебувають у статусі свідків у даній справі; здати на зберігання відповідним органам державної влади свої паспорти та інші документи для виїзду за кордон.

Визначити строк дії покладених на підозрюваного обов'язків терміном на 2 місяці з моменту внесення визначеної застави», - йдеться в рішенні.

Нагадаємо, Ігор Коломойський перебуває під вартою з 2 вересня 2023 року. За цей час йому вручили чотири підозри: