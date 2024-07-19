Суд залишив Коломойського під вартою
Шевченківський районний суд міста Києва залишив під вартою колишнього власника Дніпра Ігоря Коломойського — до 2 вересня 2024 року.
Про це повідомляє УНІАН.
Відповідне рішення було ухвалено суддею Оленою Чайкою.
"У задоволенні клопотання відносно Коломойського Ігоря Валерійовича запобіжного заходу у вигляді особистої поруки відмовити. Клопотання старшого детектива… про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити. Продовження строку тримання під вартою підозрюваного Коломойського визначити терміном на 47 днів, тобто до 2 вересня 2024 р. Визначити Коломойському розмір застави у розмірі 650 тис. розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
У разі внесення застави на Коломойського покладено ряд зобов'язань. Зокрема, прибувати за викликом до суду у цьому кримінальному провадженні; не виїжджати за межі населеного пункту місця проживання без дозволу детектива, прокурора чи суду; повідомляти детективів про зміну місця проживання та засобів зв'язку; утримуватись від позапроцесуального спілкування з особами, що перебувають у статусі свідків у даній справі; здати на зберігання відповідним органам державної влади свої паспорти та інші документи для виїзду за кордон.
Визначити строк дії покладених на підозрюваного обов'язків терміном на 2 місяці з моменту внесення визначеної застави», - йдеться в рішенні.
Нагадаємо, Ігор Коломойський перебуває під вартою з 2 вересня 2023 року. За цей час йому вручили чотири підозри:
- У справі шахрайства за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки щодо легалізації 500 млн гривень та їх виводу за кордон;
- У заволодінні 9,2 млрд гривень Приватбанку;
- У незаконному заволодінні 5,8 млрд гривень у період з 2013 по 2014 рік;
- В організації замовного вбивства.