Нове життя на острові: екс-тренер Манчестер Юнайтед вважає, що його кар'єра завершилася

Колишній тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер не планує повертатися у футбол.

Як повідомляє Daily Mail, норвезький фахівець, який з листопада 2021 року залишається без роботи, будує дім в Крістіансунді, на острові у Норвегії.

"Тепер я роблю саме те, що хочу, і отримую від цього задоволення. Я переїжджаю через пару тижнів. Я досяг такого становища, що можу вибирати. І мені тут пощастило. У фінансовому плані мені нічого не потрібно", - сказав Сульшер.

І незважаючи на це він все одно не виключає, що в майбутньому може попрацювати в міжнародному футболі.

"Це має бути щось досить захоплююче, разом з правильними людьми. Але зараз я почуваюся настільки добре, що має бути щось, що зачепить мене настільки, щоб я вирішив поїхати з Норвегії. Думаю, що національна збірна могла б мені підійти, але тоді вона не може бути на іншому кінці земної кулі. У мене було два варіанти, але на дорогу пішло б півдня, а це різниця в часі, тому я відмовився. Навіть якби я міг тоді боротися за титули".

Оле Гуннар Сульшер очолював Манчестер Юнайтед з грудня 2018 року по листопад 2021 року. Разом із "червоними дияволами" він нічого не виграв, програвши фінал Ліги Європи-2020/21.