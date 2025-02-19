Динамо може орендувати талановитого півзахисника Сантоса
Мігеліто
Сантос
Півзахисник Сантоса та збірної Болівії Мігеліто може стати гравцем київського Динамо.
Про це повідомляє UOL.
Український клуб має намір орендувати 20-річного півзахисника до кінця сезону. Зазначається, що представники "біло-синіх" значно просунулись у переговорах щодо хавбека.
Чинний контракт Мігеліто із Сантосом розраховано до літа 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює виконавця у 750 тисяч євро.
Зазначимо, що болівієць дебютував за свою національну збірну у 2022 році й з того часу записав на свій рахунок п'ять голів у 20 поєдинках.
Минулого сезону вінгер зіграв 24 матчі за свій клуб, в яких забив 10 м'ячів та віддав п'ять результативних передач.
Раніше повідомлялось про інтерес Динамо до півзахисника Славії.