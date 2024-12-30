Динамо купувало його за 9 млн євро: ексзірка УПЛ посилив титулований нігерійський клуб

Колишній форвард київського Динамо Браун Ідеє став гравцем нігерійського клубу Еньїмба.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Деталі контракту не вказані. Він приєднався до команди на правах вільного агента. Еньїмба 9 разів ставала чемпіоном Нігерії та 4 рази перемагала у кубку країни.

No place like home..🇳🇬

Thank you @EnyimbaFC for the opportunity. God bless..🙏🏾💙🤍 pic.twitter.com/dOKwt53q1Q — Brown Aide Ideye (MON) (@brownaideideye) December 30, 2024

#EnyimbaFC



🎯 We are delighted to officially announce the addition of former Super Eagles Striker, Brown Ideye to our fold...

We are expectant of the experience & professionalism he will add to our game/quest in our remaining games, this season especially under the New Gaffer. pic.twitter.com/kaFqd4watl — Enyimba FC (@EnyimbaFC) December 30, 2024

Останнім клубом 36-річного нападника був кувейтський Аль-Ярмук, за який він грав із серпня 2022 року.

Динамо придбало Ідеє влітку 2011 року, заплативши 9 млн євро французькому Сошо. За "біло-синіх" нігерієць забив 45 голів за 106 поєдинків.

У липні 2014 року кияни продали його за 12,63 млн євро англійському Вест Бромвічу. Браун також грав за Олімпіакос, Малагу, Тяньцзінь, Аріс та Гезтепе. На його рахунку 27 матчів за збірну Нігерії – він забив 6 голів.

Нагадаємо, ексвінгер Динамо Беньямін Вербич веде переговори з кіпрським грандом.