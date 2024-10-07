Cантос зацікавлений у підписання гравця, який 11 років був на контракті у Шахтарі

Сантос збирається у січні підписати ексгравця донецького Шахтаря Алана Патріка.

Про це пише Bolavip.

33-річний Патрік наразі грає за Інтернасіональ з Порту-Алегрі у бразильській Серії А. Цей клуб придбав його у донецького Шахтаря за 2 млн євро у квітні 2022 року.

Сантос переживає не найкращі часи. Минулого сезону клуб вилетів з елітного дивізіону Бразилії, але у Серії Б "чорно-білі" набрали 53 очки за 29 матчів, що дозволяє посідати 2 місце і претендувати на повернення до Серії А. Клуб уже починає формувати список гравців, які посилять команду взимку.

Патрік – вихованець Сантоса. Саме з цього клубу він перейшов до Шахтаря влітку 2012 року. "Гірники" заплатили за нього 4 млн євро.

Загалом за український гранд він провів 174 гри у всіх турнірах і забив 26 голів. Шахтар у різні періоди віддавав його в оренди до Інтернасіоналя, Палмейраса та Фламенго.