Ексфорвард Інтера та Феєнорда завершив кар'єру в 32-річному віці

Колишній форвард міланського Інтера, Феєнорда та низки інших клубів Люк Кастаньйос оголосив про завершення кар'єри.

Про це він повідомив у власних соцмережах.

Останнім його клубом був Магдебург із Бундесліги 2. Нападнику лише у вересні виповнилося 32 роки.

Кастаньйос є вихованцем Феєнорда. В 2011 році його придбав Інтер, але за "змій" футболіст зіграв лише 8 матчів і забив 1 гол.

Також виступав за Твенте, Айнтрахт, Вітесс та ОФІ (Греція). Викликався в юнацькі та молодіжні збірні Нідерландів, але за головну збірну не грав.

Нагадаємо, чемпіон Олімпійських ігор в 2022 році у складі збірної Фінляндії пропустить місяць через вживання кокаїну.