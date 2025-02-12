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Ексфорвард Інтера та Феєнорда завершив кар'єру в 32-річному віці

Руслан Травкін — 12 лютого 2025, 16:17
Ексфорвард Інтера та Феєнорда завершив кар'єру в 32-річному віці
Люк Кастаньйос
Instagram

Колишній форвард міланського Інтера, Феєнорда та низки інших клубів Люк Кастаньйос оголосив про завершення кар'єри.

Про це він повідомив у власних соцмережах.

Останнім його клубом був Магдебург із Бундесліги 2. Нападнику лише у вересні виповнилося 32 роки.

Кастаньйос є вихованцем Феєнорда. В 2011 році його придбав Інтер, але за "змій" футболіст зіграв лише 8 матчів і забив 1 гол.

Також виступав за Твенте, Айнтрахт, Вітесс та ОФІ (Греція). Викликався в юнацькі та молодіжні збірні Нідерландів, але за головну збірну не грав.

Нагадаємо, чемпіон Олімпійських ігор в 2022 році у складі збірної Фінляндії пропустить місяць через вживання кокаїну.

Завершення кар'єри Інтер Спортинг Феєнорд

Завершення кар'єри

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