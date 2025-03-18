Крім них, важко когось назвати, – Серебренников виділив трьох лідерів збірної Бельгії

Колишній гравець Динамо, Брюгге та збірної України Сергій Серебренников виділив трьох лідерів збірної Бельгії. Він назвав Кевіна де Брейне, Ромелу Лукаку та Тібо Куртуа.

Його слова передає Український футбол.

" Куртуа дуже важливий гравець для збірної, як у моральному плані, так і в ігровому. Лукаку зараз перебуває в хорошій формі. А ось у де Брюйне ігрові кондиції зараз не ті, про які всім відомо, проте клас, як-то кажуть, не проп'єш. Тому їхній виклик до збірної однозначно посилить потенціал бельгійців.

Крім них складно назвати інших лідерів. А взагалі, у бельгійців дуже хороша молодь. І якщо наставник не побоїться і дасть шанс таким виконавцям, як де Кетеларе, Опенда або деяким іншим, то буде дуже непросто ", – сказав Серебренников.

Зазначимо, що вже незабаром збірна України зіграє матчі плейоф проти Бельгії в межах Ліги націй. Номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня.

Раніше Ребров оголосив список футболістів, яких він викликав для підготовки до протистояння з бельгійцями.