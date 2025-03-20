Ексгравець Динамо зіграє за збірну Австралії на чемпіонаті світу з екзотичного виду спорту

Колишній легіонер Динамо серб Мілош Нінкович буде грати за збірну Австралії на чемпіонаті світу 2025 з сокка.

Про це повідомила Socca.Australia.

40-річний Мілош завершив кар'єру в 2024 році. Наразі він працює асистентом тренера в клубі Вестерн Сідней Вондерарз, за який грав два роки з 2022.

В Австралії півзахисник також виступав за ФК Сідней (2015-2022). Разом із цим клубом він тричі вигравав місцевий чемпіонат, а в 2017 та 2021 роках отримував Медаль Джонні Воррена – нагоду, яку вручають найкращому гравцеві чемпіонату Австралії.

Нінкович з 2004 до 2013 року був на контракті з київським Динамо. За "біло-синіх" відіграв 165 поєдинків у всіх турнірах, забив 15 голів. Двічі ставав чемпіоном України, тричі вигравав Кубок і Суперкубок України.

Мілош протягом кар'єри виступав ще за Чукарички, Црвену Звезду та Евіан. За збірну Сербії хавбек зіграв 28 матчів, голів не забував.

Сокка – командна спортивна гра з м'ячем, різновид гри у футбол у форматі 6х6. В сокку грають 2 тайми по 25 хвилин. Команди складаються з воротарів та п'ятьох польових гравців. Матчі відбуваються як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір поля 30×50 м.

Чемпіонат світу 2025 пройде в місті Канкун, Мексика. Зазначимо, що на ЧС-2023 збірна України стала фіналістом, програвши фінальну гру Казахстану лише в серії булітів.