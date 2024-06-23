Гарт: У Мудрика величезний талант

Колишній воротар збірної Англії Джо Гарт вважає, що український вінгер Михайло Мудрик має величезний талант.

Слова колишнього англійського футболіста передає Daily Mail.

"У нього величезний талант. Я грав проти нього, коли він був на піку популярності в Шахтарі. Це була досить посередня команда, якщо чесно. Ми добре грали проти них. Але він був загрозою. Він двічі забив мені, пробиваючи з обох ніг. Я був дуже схвильований, коли він перейшов у Прем'єр-лігу.

Він ще молодий. Зараз Челсі — трохи складний клуб, в якому важко засвітитися. Якщо він буде одним з вінгерів, коли вони зможуть піднятися на ноги, я з нетерпінням очікую на те, щоб побачити, що він зможе зробити. Насправді ні в кого, окрім Палмера, нічого не вийшло. Це якщо бути брутально відвертим. Але вони намагаються створити фундамент.

Він молодий гравець, і він підписав великий, довгий контракт. Все, що я чув про нього, що він той, хто хоче вдосконалюватися і наполегливо працювати", — сказав Гарт

Нагадаємо, напередодні Україна здобула вольову перемогу над Словаччиною в другому турі групового етапу Євро-2024. У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.