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Ексгравець Шахтаря може перейти в Наполі

Станіслав Лисак — 7 серпня, 09:57
Ексгравець Шахтаря може перейти в Наполі

Колишній вінгер Шахтаря Давід Нерес, який зараз виступає за Бенфіку, може продовжити кар'єру в Наполі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Агент гравця відправився до Італії, щоб провести переговори з неаполітанцями. Бразильський півзахисник має намір змінити клуб улітку та очікує, коли Наполі зробить пропозицію Бенфіці.

В минулому сезоні Нерес відіграв 35 матчів за Бенфіку, забив 5 м'ячів та віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо, що Давід декілька місяців був гравцем донецького Шахтаря. У січні 2022 року "гірники" заплатили Аяксу 12 млн євро за футболіста. Однак, через початок повномасштабної війни в Україні Нерес перейшов у Бенфіку влітку того ж року. Давід не зіграв жодної офіційної гри у складі Шахтаря.

В минулому сезоні Нерес відіграв 35 матчів за Бенфіку, забив 5 м'ячів та віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо, що Давід декілька місяців був гравцем донецького Шахтаря. У січні 2022 року "гірники" заплатили Аяксу 12 млн євро за футболіста. Однак, через початок повномасштабної війни в Україні Нерес перейшов у Бенфіку влітку того ж року. Давід не зіграв жодної офіційної гри у складі Шахтаря.

Бенфіка Наполі Шахтар Давід Нерес

Шахтар

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