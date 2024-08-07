Ексгравець Шахтаря може перейти в Наполі

Колишній вінгер Шахтаря Давід Нерес, який зараз виступає за Бенфіку, може продовжити кар'єру в Наполі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Агент гравця відправився до Італії, щоб провести переговори з неаполітанцями. Бразильський півзахисник має намір змінити клуб улітку та очікує, коли Наполі зробить пропозицію Бенфіці.

🚨🔵 David Neres' agent, in Italy to negotiate with Napoli and trying to advance on both club/player side.



Negotiations underway with Neres keen on the move, waiting for official bid to Benfica. pic.twitter.com/dXFdLG9epg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2024

В минулому сезоні Нерес відіграв 35 матчів за Бенфіку, забив 5 м'ячів та віддав 10 результативних передач. Нагадаємо, що Давід декілька місяців був гравцем донецького Шахтаря. У січні 2022 року "гірники" заплатили Аяксу 12 млн євро за футболіста. Однак, через початок повномасштабної війни в Україні Нерес перейшов у Бенфіку влітку того ж року. Давід не зіграв жодної офіційної гри у складі Шахтаря.

В минулому сезоні Нерес відіграв 35 матчів за Бенфіку, забив 5 м'ячів та віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо, що Давід декілька місяців був гравцем донецького Шахтаря. У січні 2022 року "гірники" заплатили Аяксу 12 млн євро за футболіста. Однак, через початок повномасштабної війни в Україні Нерес перейшов у Бенфіку влітку того ж року. Давід не зіграв жодної офіційної гри у складі Шахтаря.