Торрес очолить Атлетико Мадрид Б

Колишній футболіст Ліверпуля, Челсі, Мілана та Атлетико Фернандо Торрес стане головним тренером дублюючої команди мадридського клубу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода з іспанським тренером була підписана сьогодні, 11 червня. Раніше Торрес очолював команду U-19 "матрацників".

🔴⚪️ Fernando Torres has signed in as new head coach of the Atlético Madrid B team.



Agreement signed today with Torres who keeps going with his managerial career. pic.twitter.com/hj2bo11h4X — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2024

Нагадаємо, що найбільший слід Торрес залишив у складі Атлетико, забивши 91 гол. Крім того, провів 142 матчі і забив 81 гол в складі Ліверпуля. У збірній Іспанії оформив 38 голів у 110 матчах.

Виграв Лігу чемпіонів, Лігу Європи і Кубок Англії, а також Євро-2008 і 2012 і чемпіонат світу-2010.