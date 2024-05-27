Автор голу в фіналі Ліги Європи у складі Дніпра завершив кар'єру

36-річний нападник Хайдука Нікола Калинич, який виступав за Дніпро, завершив кар'єру футболіста.

Про це повідомляє пресслужба хорватського клубу.

Калинича вже оголосили новим спортивним директором Хайдука.

Nikola Kalinić je novi sportski direktor Hajduka! Službeno predstavljanje je u 10 sati u Novinarskom salonu na Poljudu.



Nikola, sretno! pic.twitter.com/fLf9Vbw32n — Hajdučka Štorija (@HStorija) May 27, 2024

За свою кар'єру Нікола виграв Суперкубок Європи сезону-2018/2019, коли Атлетико Мадрид обіграв Реал з рахунком 2:4. Також хорват завоював два Кубки Хорватії в складі Хайдука.

Калинич, який дебютував у професійному футболі у 2006 році, провів 511 матчів, забив 168 голів та віддав 52 гольові передачі. Зокрема хорватський форвард провів три роки в Дніпрі, за який провів найбільше ігор у кар'єрі.

За дніпрян Нікола відзначився 47 забитими голами та 6 асистами. Найпам'ятнішим взяттям воріт хорвата за український клуб є перший гол у фіналі Ліги Європи сезону-2014/2015, коли Калинич відкрив рахунок у грі з Севільєю.